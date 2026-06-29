SİBERAY, yaz sezonunda artış gösteren sahte bungalov ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması istendi.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren SİBERAY, yaz tatili döneminde artış gösteren sahte bungalov ilanları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dolandırıcıların özellikle internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden gerçeğe aykırı tatil ilanları yayımlayarak vatandaşları mağdur ettiği belirtildi.

Paylaşımda, 'Sahte bungalov ilanlarına dikkat' uyarısına yer verilerek, dolandırıcılık yöntemlerinin nasıl işlediği, dolandırıcıların hangi yöntemleri kullandığı ve vatandaşların bu tür girişimlerden korunmak için alabilecekleri önlemlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

SİBERAY, tatil rezervasyonu yapacak vatandaşlara ilanların doğruluğunu araştırmaları, ödeme yapmadan önce işletmenin güvenilirliğini teyit etmeleri ve şüpheli görülen tekliflere karşı temkinli davranmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, özellikle piyasa değerinin çok altında sunulan tatil fırsatlarının dolandırıcılık amacı taşıyabileceğine dikkat çekerek, güvenilir ve doğrulanabilir platformlar üzerinden rezervasyon yapılmasının önemini vurguladı.

Paylaşımda, bungalov dolandırıcılığından korunmak için neler yapılabileceği de madde madde açıklandı.