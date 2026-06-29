Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin en yoğun noktalarından biri olan Heykel Ünlü Cadde'de engelli vatandaşların güvenli ve engelsiz ulaşım hakkını korumaya yönelik kapsamlı kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan zabıta denetimlerinde, özellikle engelli yürüyüş alanlarını ve yaya geçiş güzergahlarını işgal eden unsurlar tek tek tespit edilerek gerekli uyarılar yapıldı.

Vatandaşların kamusal alanları güvenli, düzenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini ve yaya güvenliğini olumsuz etkileyen kaldırım işgallerine karşı sahadaki denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Heykel Ünlü Cadde'de gerçekleştirilen uygulamada, özellikle engelli bireylerin kullanımına ayrılan hissedilebilir yüzeyler ile yürüyüş güzergahlarının önüne bırakılan ürünler, reklam materyalleri ve çeşitli engeller mercek altına alındı.

Denetimler sırasında iş yerleri tek tek kontrol edilirken, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını zorlaştıran ve hareket kabiliyetlerini kısıtlayan işgallere karşı esnafa gerekli kurallar hatırlatıldı. Ekipler, kamuya ait kaldırımların ve engelli erişim alanlarının özel kullanım amacıyla işgal edilmesinin hem yasal açıdan hem de toplumsal sorumluluk bakımından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Erişilebilir kent anlayışının tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu söyleyen Osmangazi Belediyesi Zabıta Komiseri Servet Oğurlu, 'Ünlü Cadde'de engelli vatandaşlarımızın yürüyüş alanları ile ilgili bir çalışma yaptık. Burada esnaf arkadaşlarımız fazla malzeme çıkartıp vatandaşlarımızın yürüyüşlerini engelliyorlardı. Esnaf arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda söz konusu alanları uygun hale getirdik. Çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen denetimler, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.