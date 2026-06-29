TBMM Genel Kurulu, yeni haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler ile kamuoyunda '12. Yargı Paketi' olarak bilinen kanun teklifini görüşecek. Tekliflerde askerlikten yargıya, kamu personeli istihdamından faiz düzenlemelerine kadar birçok önemli değişiklik yer alıyor.

ANKARA (İGFA)- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 30 Haziran Salı günü başlayacak. Genel Kurul'un gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlemeleri içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kamuoyunda '12. Yargı Paketi' olarak bilinen düzenleme bulunuyor.

TSK'ya ilişkin kanun teklifine göre, askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subaylar, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak göreve dönemeyecek.

Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıkları adına tıp ve diş hekimliği eğitimi alarak subay olanlardan yükümlülük süresi dolmadan görevinden ayrılan veya ilişiği kesilenler ise belirlenen süre boyunca hekimlik ve diş hekimliği mesleklerini icra edemeyecek. Teklifte ayrıca, en az 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan ve olumlu nitelik belgesine sahip sözleşmeli erbaş ve erlere kamu kurumlarında infaz ve koruma memuru, bekçi, zabıta, itfaiye eri, güvenlik görevlisi, orman muhafaza memuru, şoför ve destek personeli gibi kadrolara atanabilme imkanı tanınıyor. Uzman erbaşlığa geçişte ise fiziki yeterlilik, değerlendirme ve yazılı veya sözlü sınav şartı getiriliyor.

12. YARGI PAKETİ DE GÖRÜŞÜLECEK

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan gündeme göre Genel Kurul'un bir diğer önemli gündem maddesi ise yargı sistemine yönelik kapsamlı değişiklikler içeren '12. Yargı Paketi' olacak.

Teklife göre Danıştay'daki daire sayısının 10 olarak uygulanmasına ilişkin süre 4 yıl daha uzatılacak. İdare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek dava kapsamı genişletilecek, hakim ve savcıların bilirkişiye gereksiz başvurması halinde disiplin cezası uygulanabilecek. Düzenleme kapsamında işkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işlediği bazı kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilemeyecek.

Faiz hesaplamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, sözleşmede oran belirlenmemişse uygulanacak faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önceki yıl sonundaki kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden hesaplanacak.

Teklifte ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına, ceza dairelerinin kararlarına karşı belirli şartlarla Ceza Genel Kurulu'na itiraz yetkisi tanınırken, hukuk davalarında duruşmalar arasındaki sürenin üç ayı aşmaması öngörülüyor.

Kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen olaylara ilişkin düzenleme de teklif kapsamında yer alıyor. Buna göre, banka hesaplarını veya ödeme araçlarını haksız menfaat sağlamak amacıyla başkalarının kullanımına sunarak dolandırıcılık suçuna iştirak edenlere yönelik ceza indiriminin kapsamı yeniden düzenlenecek.

Öte yandan Meclis'te bu hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon da gündemindeki başvuruları değerlendirecek.