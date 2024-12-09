Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, daha önceden parti olarak asgari ücretin 33 bin 337 lira olması gerektiğini anımsatarak, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine kadar çıkarılması önemli olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerine bugün başlanan 2025 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Bütçede, yatırım ve istihdam göremediklerini kaydeden Şahin, "Bu bütçe, istihdam ve yatırım bütçesi değil. İktidar, mega projeler, hizmet yapmıştır ama geldiğimiz noktada ülkemizi mega faiz ve kamu borcuna mahkum etmiştir." görüşünü savundu.

Asgari ücrette sadece hedef enflasyona göre bir artışı doğru bulmadıklarını ifade eden Şahin, "Tutarlı, hakkaniyetli bir asgari ücret rakamının belirlenmesi lazım. Biz, asgari ücretin 33 bin 337 lira olması gerektiğini vurgulamıştık. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira. Bu maaşla hiçbir vatandaşımızın geçinmesi mümkün değil. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine kadar çıkarılması önem arz etmektedir" dedi.