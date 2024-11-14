Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na yaptığı bilgilendirmede, kadına yönelik şiddetin medya aracılığıyla yaygınlaştırılmaması ve sıradanlaştırılmaması konusunda, önleyici, denetleyici ve düzenleyici faaliyetler yürüttüklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - RTÜK olarak kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak için kapsamlı stratejik adımlar attıklarını dile getiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kurulun 2024-2028 Stratejik Planı'nın fırsat eşitliğine önem verdiğini belirtti. Şahin, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplanan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu, Kurulun çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Stratejik planın, medyadaki paydaşların hak ve menfaatlerini güvence altına almayı amaçladığını kaydeden Şahin, medya kuruluşlarında kadınların temsiline yönelik bir anlayışı yerleştirmeye çalıştıklarının altını çizerek, "RTÜK, medyada kadına yönelik bilinçli olumlu yaklaşımı teşvik eden kapsamlı politika çerçevesi oluşturmayı hedeflemektedir." dedi.

"KAMU SPOTU VE ÖNCELİKLİ YAYIN TAVSİYE KARARI 5'TİR"

RTÜK'ün, medyada kadına yönelik olumsuz yargıları, kalıpları kırmayı ve kadının toplumsal algısını güçlü zemine taşımayı hedeflediğini ifade eden Şahin, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere sorunlara ilişkin kamu spotu çalışmaları yürüttüklerini aktardı. Şahin, "2022'den itibaren kabul edilen kamu spotu ve öncelikli yayın tavsiye kararı 5'tir, toplumsal bilinci artırmaya yönelik yayına verilmiştir. 6'ncısını da önümüzdeki dönemde RTÜK olarak yapacağız." bilgisini paylaştı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğunu artırmak için çeşitli eylem planları hazırladıklarını anlatan Şahin, Üst Kurul olarak kadın sorunlarına ilişkin basın ve yayın organlarıyla düzenli toplantılar yaptıklarını bildirdi.

"GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARININ ETİK ÇERÇEVEDE ELE ALINMASINI BELİRLEDİK"

Şahin, gündüz kuşağı programlarının geniş kitlelere ulaştığını anlatarak, "Öncelikle RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen vatandaş şikâyetleri ışığında gündüz kuşağı programlarının etik çerçevede ele alınmasını belirledik. Bu süreçte oluşturulan etik ilkeler tüm paydaşların oy birliğiyle yayıncı kuruluşlara rehber edinilmesi için sunulmuştur. Ayrıca RTÜK tarafından da oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre, kadınlara yönelik şiddet içeren, şiddeti teşvik eden içeriklere asla yer verilmeyecektir, şiddetin normalleştirilmesine izin verilmeyecektir." diye konuştu.

RTÜK'ün kurumsal yapısıyla ilgili de bilgi veren Şahin, Üst Kurulda kadın temsiliyetini önemsediklerini belirterek, görev yaptığı süre içerisinde çalışanlarından "mobbing" ile ilgili şikâyet almadıklarını, bunun da sevindirici olduğunu ifade etti. Engellilerin yayın hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yönetmelik hazırladıklarını anlatan Şahin, işaret dili, sesli betimleme ve alt yazıyla engellilerin medya içeriklerine erişimlerinin desteklendiğini vurguladı.