Kahramanmaraş'taki eğitim kurumunda yaşanan elim olaya ilişkin yayın yasağına rağmen yapılan paylaşımlar takip altına alındı. RTÜK, yasağa uymayan yayın kuruluşlarına en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 2026/3569 D. İş sayılı kararıyla getirilen yayın yasağına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir eğitim kurumunda meydana gelen elim hadiseye ilişkin bazı medya kuruluşlarının yasal yükümlülüklere uymadığı, olayla ilgili uygunsuz içerik ve görüntülerin paylaşılmaya devam ettiği belirtildi. RTÜK, olayın ve tüm yayınların İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından anlık olarak takip edildiğini vurguladı. Resmi açıklamalar dışında olay yeri görüntülerinin kullanılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Yargı kararını ihlal eden, mağdur yakınlarının mahremiyetini zedeleyen veya olay yerinden görüntü paylaşan yayınların kayıt altına alındığı ifade edilerek, 6112 sayılı Kanun kapsamında en ağır yaptırımların uygulanacağı bildirildi. Kurul, yayıncılara yasal kararlara ve yayın ilkelerine 'derhâl tam uyum' çağrısında bulundu.