Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Bakanlar, hastane önünde ortak açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm bakanlıkların üzerine düşen görevi yerine getirdiğini duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların durumu ve soruşturma süreciyle ilgili Kahramanmaraş Üniversitesi Hastanesi önünde açıklama ya.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıyı bir öğrencinin gerçekleştirdiğini belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bunun 'terör eylemi' değil bireysel bir saldırı olduğunu ifade etti.

Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Çiftçi, 13 yaralıdan 6'sının yoğun bakımda olduğu ve 3'ünün durumunun kritik olduğunu belirtirken, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü, 4 mülkiye başmüfettişi, 4 cumhuriyet başsavcısı ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirildiği açıklandı.

Olaylar ardından Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verildiğini duyuran Bakan Çiftçi, tüm kurumların süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

https://twitter.com/mustafaciftcitr/status/2044423757830271268