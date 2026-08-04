Uluslararası Rotary 2430 Bölgesi Federasyon Başkanı Orhan Uludağ, Guvernör ziyaret programı kapsamında Karadeniz Ereğli'nde kamu kurumları, kadın kooperatifi ve gençlerle bir araya geldi. Programda sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilirken, Op. Dr. Kamran Zeynallı da Rotary Kulübü'ne üye oldu.

ZONGULDAK (İGFA) - Uluslararası Rotary 2430 Bölgesi Federasyon Başkanı Orhan Uludağ ve eşi Zeynep Uludağ, Guvernör ziyaret programı kapsamında Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ziyaret programına, Uluslararası Rotary 2430 Bölgesi Anne ve Çocuk Sağlığı Projelerinden Sorumlu Bölge Guvernör Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve eşi Bora Aydın ile 10. Grup Kulüplerden Sorumlu Bölge Guvernör Yardımcısı Özlem Şen ve eşi Timur Şen de eşlik etti. Programın ilk durağında Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz makamında ziyaret edildi. Görüşmede Rotary'nin toplum yararına yürüttüğü projeler, kamu kurumlarıyla iş birliği olanakları ve ilçede hayata geçirilebilecek sosyal sorumluluk çalışmaları ele alındı.

KADIN KOOPERATİFİNE DESTEK MESAJI

Heyet daha sonra Rotary Toplum Birliği olarak faaliyet gösteren Elpek Dokuyan Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kadın girişimciliğini destekleyen üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, yerel üretim, kadın emeği ve sosyal kalkınmanın önemine dikkat çekti.

Program kapsamında Karadeniz Ereğli Interact Kulübü üyeleriyle de bir araya gelen Rotary yöneticileri, gençlerin gönüllülük faaliyetleri, liderlik gelişimi ve geleceğe yönelik projelerini değerlendirdi.

Ardından gerçekleştirilen Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni dönem hedefleri, planlanan projeler ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmaları masaya yatırıldı.

OP. DR. KAMRAN ZEYNALLI ROTARY AİLESİNE KATILDI

Akşam düzenlenen kulüp toplantısında Rotary'nin dönem vizyonu ve hizmet projeleri değerlendirilirken, gecenin dikkat çeken bölümü yeni üye kabul töreni oldu. Karadeniz Ereğli'de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Kamran Zeynallı ve eşi Sara, düzenlenen törenle Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü'ne katıldı. Rotary rozeti, Uluslararası Rotary 2430 Bölge Guvernörü tarafından takdim edildi.

Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü Başkanı, ziyaretin yeni dönem çalışmaları açısından verimli geçtiğini belirterek, programa katılan bölge yöneticilerine teşekkür etti. Rotary'nin 'Kalıcı Etki Yarat' anlayışı doğrultusunda eğitim, sağlık, çevre ve gençlik başta olmak üzere birçok alanda topluma katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.