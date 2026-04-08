Roman vatandaşları temsilen Güzel Parti heyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Törene katılan heyet, saygı duruşunda bulundu.

Engin YILMAZ / ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin 20 ilinden gelen Güzel Parti temsilcileri, Dünya Romanlar Günü'nün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda Roman vatandaşların toplumsal hayattaki yerinin güçlendirilmesi ve karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilmesi açısından önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Açıklamada, eşit vatandaşlık, eğitim, istihdam ve sosyal haklar konusunda atılacak adımların önemine dikkat çekilerek, Roman toplumunun Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajında, 'Aziz Atam, Ulu Önder'imiz, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü vesilesiyle, Güzel Parti olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Yıllarca dışlanmış, ötekileştirilmiş olsa da bu vatanın asli evlatları olan Roman vatandaşlarımız, Cumhuriyetimizin eşitlik, adalet ve kardeşlik ülküsüne daima yürekten bağlı kalmıştır.

Sizin bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne sadakatimiz, minnetimiz ve bağlılığımız sonsuzdur. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve vatan sevgimizi sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız. Alt kimliğimiz Roman olsa da biz gerçek Türkleriz. Ne mutlu Türküm diyene.Ruhunuz şad olsun.' ifadelerine yer verildi.

Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.