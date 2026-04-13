Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle takvimde yer verilen Sakarya Roman Şenliği ile devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Nisan Kültür Sanat Takvimi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle düzenlenen Roman Kültür Şenliği ile devam etti.

Çark Caddesi'ndekortej eşliğinde yürüyen kalabalık, Sakarya Millet Bahçesi'nde müzikler eşliğinde dans ederek renkli görüntüler ortaya çıkardı. Çok sayıda vatandaşın 'eski açık tribününden' izlediği şenlik, Roman kültürünü yaşatan rengarenk bir şölene dönüştü.

Caddeyi şarkılar, oyunlar eşliğinde kortej yürüyüşü yapan coşkulu kalabalık daha sonra Millet Bahçesi'ne ulaştı. Burada gerçekleştirilen şenlikte müzik, dans ve renkli atmosferle Roman kültürü tüm şehre bir kez daha tanıtıldı.

Rengarenk giysiler, güller, çiçekler ve kahkahalar eşliğinde gerçekleştirilen şenliği çok sayıda vatandaş Eski Sakaryaspor Stadı'ndan hatıra kalan 'eski açık' tribününden izledi.

Programda konuşan Sakarya Roman Derneği Başkanı Orhan Tanyel, '1971 yılında ilan edilen bu özel gün bizler için çok kıymetli. Romanlar tarih boyunca zorlu süreçlerden geçti, acılar yaşadı. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz ise yaptığı konuşmada, Roman buluşmasının ilk kez düzenlendiğini belirterek, 'Bu birlikteliğin devamını birlikte sağlayacağız. Sizler bu şehrin en renkli değerlerisiniz' dedi. Programda sahne alan sanatçılar, orkestra eşliğinde performanslarını sergilerken Roman havası eşliğinde dans gösterileri yaparak büyük beğeni topladı.