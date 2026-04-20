Kültüre ve sanata büyük önem veren ve bu alanda birbirinden farklı birçok çalışmaya imza atan Kayseri Melikgazi Belediyesi, 26 Nisan günü sergileyeceği Körebe oyununa tüm çocukları davet etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de çocuklar ve yetişkinlere tiyatro keyfi yaşatmaya devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediye olarak, her zamanki gibi kültürel etkinliklerle ilçemize renk katmaya devam ediyoruz. Çocukları kurslarımızla, sanatla, kültürle, sporla bir araya getiren bir belediyeyiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerinin artacağı inancıyla onlara birçok etkinlik düzenliyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda çocuklarımız için muhteşem bir tiyatro daha düzenlemiştik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Bu hafta da Körebe adlı müzikli oyunumuzda, öğretmenleriyle, pikniğe giden bir grup öğrencinin başından geçenler anlatılacak. Yardımlaşma, dostluk ve hayvan sevgisini konu alan oyununun sonunda seyirciler için mutlu bir son da var.

Oyunumuz ücretsizdir. Oyunu izlemek isteyen 08-13 yaş aralığındaki çocuklarımız 0530 253 91 91 numaralı hattımızdan rezervasyon yapabilirler. Saat 13.00 ve 14.30 olmak üzere 2 seans halinde gerçekleştirilecek oyunu 26 Nisan Pazar günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sergileyeceğiz. Tüm çocuklarımız bekliyor; hepsine şimdiden iyi seyirler diliyorum.' dedi.