İstanbul Çekmeköy'de sokak hayvanları için örnek bir proje hayata geçirildi. Ömerli Mahallesi'nde kurulan Doğal Yaşam Alanı, yüzlerce can dosta güvenli ve huzurlu bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Çekmeköy Belediyesi tarafından Ömerli Mahallesi'nde, Ayvalı-Çataldağı Devlet Ormanı içerisinde kurulan Doğal Yaşam Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, siyasi parti ilçe temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sokak hayvanlarının huzur, güven ve hijyen koşullarında barınmasını amaçlayan tesis, modern yapısı ve geniş kapasitesiyle öne çıkıyor. Toplam 75 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 12 dönümlük yerleşke alanına sahip olan merkezde, her biri 100 metrekare büyüklüğünde 88 ayrı yaşam alanı bulunuyor. Bu sayede tesiste aynı anda 880 sokak hayvanının barınabilmesi mümkün hale geliyor.

Tesis, yalnızca barınma imkânı sunmakla kalmayıp, hayvanların doğal ortamda hareket edebileceği geniş oyun alanlarıyla da dikkat çekiyor. Bu alanlar sayesinde sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi ve sosyal davranışlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Merkezde görev yapacak uzman veteriner hekimler ve teknik ekip sayesinde sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilecek. Tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin titizlikle yürütüleceği tesiste, sokak hayvanlarının emin ellerde güvenle yaşamlarını sürdürecek.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, açılışta yaptığı konuşmada, 'Bu alan, kadim merhametin modern bir vizyonla buluşmuş hâlidir. Sokak hayvanları bu şehrin sakinleri ve bizlere emanettir' dedi.

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ise sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçlerinin önemine dikkat çekerek, 'Bu mesele yalnızca idari bir görev değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir sorumluluktur' ifadelerini kullandı.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET!.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 'Her biri 100 metrekare olan 88 bölümde yaklaşık 880 can dostumuza güvenli yaşam sunuyoruz. 5 veteriner hekim ve uzman ekiplerimizle burada 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz. En büyük hedefimiz ise bu dostlarımızı sıcak yuvalarla buluşturmak' dedi.