İzmir'de Bornova Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı üzerindeki varyant yolda başlattığı orta refüj çalışmasıyla düzensiz parklanmayı önleyip trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü yol, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırmaya devam ediyor.

Özellikle Kuzey Çevre Yolu'ndan Atatürk Mahallesi'ne bağlanan, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı üzerindeki 'varyant yol' olarak bilinen güzergâhta başlatılan orta refüj çalışması dikkat çekiyor.

Manzarası nedeniyle araçların kural dışı park ettiği bu noktada yapılan düzenlemeyle hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de yolun daha düzenli kullanılması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ekiplerden bilgi aldı.

'PLANSIZ PARKLANMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Başkan Eşki, bölgede yaptığı değerlendirmede, 'Bu yol Bornova'nın önemli ulaşım akslarından biri. Ancak gelişigüzel parklanma hem sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor hem de trafik akışını olumsuz etkiliyor. Yaptığımız orta refüj çalışmasıyla bu sorunu kalıcı olarak çözüyoruz' dedi. Kent estetiğine de önem verdiklerini vurgulayan Eşki, düzenlemelerin sadece trafik açısından değil, görsel bütünlük açısından da katkı sağlayacağını ifade etti.

Bornova Belediyesi ekipleri varyanttaki düzenlemenin yanı sıra ilçenin farklı mahallelerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt serim ekipleri Egemenlik Mahallesi 6079 Sokak'ta kilit parke söküm çalışması yaparken, Sanat Caddesi'nde gece saatlerinde trimer kazı çalışması gerçekleştiriyor.

Asfalt yama ekipleri ise Merkez Mahallesi genelinde bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. İnşaat ekipleri tarafından 3. Sanayi girişinde refüj çalışmaları yürütülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bulunduğu İZMAR önünde çevre düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca Erzene Mahallesi 36 Sokak ile Barbaros Mahallesi 5227, 5231 ve 5234 sokaklarda kilit parke tamiratları devam ediyor. Mustafa Kemal Caddesi'nde duba imalatı sürerken, 910 Sokak'ta ise eskavatörle elektrik kazısı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bornova Belediyesi'nin eş zamanlı yürüttüğü bu çalışmalar, ilçede hem ulaşım güvenliğini hem de yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.