Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Okur Yazar Buluşmaları kapsamında Eğitimci Yazar Mehmet Ali İnan, Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi'nin 'Okumadığın Gün Karanlıktasın' temasıyla hayata geçirdiği Okur-Yazar Buluşmaları, 21 Nisan'a kadar devam edecek.

Eğitime kütüphanecilik faaliyetleriyle de önemli katkılar sağlayan Selçuklu Belediyesi, öğrencilerin okuma alışkanlığını artırmak ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir projeyi sürdürmeye devam ediyor. Kütüphane Haftası kapsamında 'Okumadığın Gün Karanlıktasın' temasıyla hayata geçirilen Okur-Yazar Buluşmaları bu yıl 4. kez öğrencilerle yazarları buluşturuyor.

Selçuklu Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü koordinasyonunda 25 farklı okulda 25 farklı yazar öğrencilerle bir araya gelerek kitaplar üzerine söyleşiler gerçekleştiriyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerine uygun olarak hazırlanan ve öğrencilerin yaş gruplarına göre nitelikli içeriklerle zenginleştirilen program ile öğrencilerin yazarlık serüvenlerine yakından tanıklık etmelerine olanak sağlanırken, aynı zamanda kitaplara olan ilgileri de artırılıyor.

Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Eğitimci Yazar Mehmet Ali İnan, 'Hz. Muhammed (S.A.V) 'in Çocukluğu' isimli kitabı hakkında öğrencilere söyleşi gerçekleştirdi. Okumanın önemine değinen İnan, öğrencilerden yazarlık serüveni ve kitap hakkında gelen soruları cevaplandırdı.

Söyleşiden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler de Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Yazar Mehmet Ali İnan'a teşekkür etti.

Selçuklu'da eğitime desteklerini artarak devam ettirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Okur Yazar Buluşmaları öğrencilerin farklı bakış açıları kazanması ve kendilerini geliştirmesi adına büyük öneme sahip. Bu etkinlikler okuma kültürünün küçük yaşlarda kazanılması, öğrencilerin kitaplara olan ilgisinin artırılması ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi için büyük önem taşırken çocuklarımıza kitapların renkli dünyasını yazarlarıyla birlikte keşfetme imkanı sunuyor. Bizler inanıyoruz ki okuyan, düşünen ve sorgulayan bir nesil; disiplinli ve bilgili bir toplumun en önemli temelidir. Bugün burada gördüğümüz ilgi ve heyecan bizleri son derece mutlu etti. İnşallah bu tür programlarla çocuklarımızı daha fazla kitapla buluşturacak, onları farklı yazarlarla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Bu güzel etkinliğe değerleri birikimleri ile katkı sağlayan yazarımıza teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum' diye konuştu.

Söyleşinin ardından Eğitimci Yazar Mehmet Ali İnan'a plaket takdim edildi.

Etkinliğin sonunda yazar öğrenciler için kitaplarını imzaladı.