KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü'nü dolu dolu bir etkinlikle geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesindeki SEKA Kâğıt Müzesi'nde gerçekleştirilen program, geleneksel kâğıt üretim kültürünü yaşatmayı amaçladı. 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlik sanatseverleri, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdi.

PROGRAMIN ÖZEL BİR ANLAMI VARDI

18 Nisan 1936 tarihinde SEKA Kâğıt Fabrikası'nda ilk kâğıdın üretilmiş olması, etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Bu önemli günün yıl dönümünde gerçekleştirilen programda, geleneksel yöntemlerle yeni bir ilke daha imza atılması dikkat çekti. Gün boyunca düzenlenen birbirinden farklı workshop etkinliklerinde katılımcılar, asitsiz kâğıt üretimini uygulamalı olarak deneyimlerken, sürdürülebilir yöntemler hakkında bilgiler de edindi.

18 SANATÇIDAN 18 ESERLİK SERGİ

Etkinlikler kapsamında açılan 'Kâğıdın Dokusunda Kitap Sanatları Sergisi', 18 sanatçının 18 eserinden oluşan seçkisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve büyük ilgi gördü.

DEV TÜRK BAYRAĞINA BÜYÜK İLGİ

Programın en dikkat çeken anı, Doç. Dr. Yusuf Parlak'ın canlı performansı oldu. İzleyicilerin katılımıyla, geleneksel yöntemlerle kağıttan dünyanın en büyük Türk bayrağı oluşturuldu. Bu eşsiz eser tüm misafirlerden büyük ilgi gördü.

BERNA ABİŞ'TEN KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, etkinliklerin ardından yaptığı değerlendirmede kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekerek, kâğıt sanatının geleneksel ve çağdaş yönleriyle geleceğe taşınmasının büyük değer taşıdığını ifade etti.

AKADEMİK ÇEVRELERDEN YOĞUN KATILIM

Türkiye genelindeki üniversitelere de duyurulan etkinlikler, akademik çevrelerden ilgi gördü. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de etkinlikleri ziyaret ederek programı yerinde inceledi ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Program, kâğıdın tarihsel birikimini sanatla buluşturarak katılımcılara öğretici ve ilham verici bir deneyim sundu.