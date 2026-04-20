Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi ile Abai Kazakh Ulusal Pedagoji Üniversitesi arasındaki iş birliği kapsamında 15 günlük akademik inceleme gezisi için Kazakistan'dan Bursa'ya gelen 60 lisansüstü öğrencisi, akademik ve bilimsel çalışmaları yakından tanımak amacıyla ULUTEK Teknopark'ı ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ve BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, konuk heyete eşlik ederek teknoparkın işleyişi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Genç araştırmacılar; fikirlerin ürüne dönüştüğü ULUTEK Prototipleme Merkezi, yeni girişimlerin filizlendiği Kuluçka Merkezini ziyaret ederek sunulan imkanları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaları da ziyaret eden öğrenciler, şirket yetkililerinden yürütülen Ar-Ge projeleri ve sektörel faaliyetler hakkında bilgi aldı.

AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENİYOR

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İrfan Karagöz, uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Karagöz, 'Kazakistanlı genç araştırmacıları bölgemizde ağırlayarak teknoloji ve inovasyon altyapımızı onlarla paylaşmak bizler için çok kıymetli. Öğrencilerimiz, merkezlerimizi gezerek bir fikrin nasıl ticarileştiğini ve sanayiye nasıl entegre olduğunu bizzat gözlemleme şansı bulabildiler. Firmalarımızla kurdukları temasların, onların akademik vizyonlarına yeni bir perspektif kazandıracağına inanıyorum. Bilginin teknolojiye dönüştüğü bu yapıyı uluslararası arenada tanıtmaya ve benzer akademik köprüleri güçlendirmeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.