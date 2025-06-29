Yunanistan’ın Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Gümülcine-Bulgaristan yolu için kamulaştırılan arazilerin 11 yıldır ödenmeyen tazminatlarının çözüldüğünü duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Gümülcine-Bulgaristan yolu yapımı için kamulaştırılan arazilerin sahiplerine 11 yıldır ödenmeyen tazminat sorununun çözüldüğünü sosyal medya üzerinden açıkladı. Ferhat, bu başarının doğru siyaset ve girişimler sayesinde 6 ayda gerçekleştiğini belirtti.

“DOĞRU SİYASETLE 6 AYDA ÇÖZDÜK”

Ferhat, paylaşımında, “Doğru kişi, doğru girişimi yapıp doğru yere hitap ettiğinde, 11 yıldır başkalarının vaatlerle oyaladığı, siyasetini konuşturamadığı konular, 6 ayda bizim doğru siyasetimizle çözüme kavuşuyor!” dedi. Sorunun çözümünde emeği geçenlere ve destek veren Rodop halkına teşekkür eden Ferhat, “İki yıl önce beni 18.300 oy ve rekor yüzdeyle milletvekili seçen halkımıza teşekkür eder, önlerinde saygıyla eğilirim” ifadelerini kullandı.

Birlik ve dayanışma vurgusu yapan Ferhat, “Bu yol bizim yolumuz. Omuz omuza ilerleyerek bölgemizi ve Azınlığımızı daha iyi yarınlara taşıyacağız!” diyerek hemşehrilerine seslendi.

Tazminatların ödenmesi, bölgedeki vatandaşlar için uzun süredir beklenen bir müjde olarak karşılandı.