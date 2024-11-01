Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli Işık Görme Töreni’nde yeni hedefleri paylaştı. Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar – Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin’den geçerek Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, yolun tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağını söyledi.RİZE (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli Işık Görme Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Tünelin temel atma törenini geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, “36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayıp, Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkiinde Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre olarak son buluyor.” dedi.

Bakan Uraloğlu, projeyi yeni bir yaklaşımla ele alarak bitümlü sıcak karışım kaplamalı inşa ettiklerini belirterek, “Projemiz kapsamında, 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli ve toplam uzunlukları 215 metre olan 4 adet köprü ile 3 adet kavşak bulunuyor. Ayrıca, yolun yaklaşık beşinci kilometresinde Tunca Kavşağı’ndan ayrılıp Tunca Beldesi’ne bağlantı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolumuz da yer alıyor. Böylece aslında projemizin toplam uzunluğu 39,5 kilometreye ulaşıyor.” ifadelerini kullandı.

“DAĞLARI TÜNELLERLE DELEREK MEDENİYETİMİZİN SINIRLARINI GENİŞLETTİK”

Doğu Karadeniz Bölgesinin zorlu coğrafi şartlarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Bu yörenin aşırı yağış alan bir bölge olması, dik eğimli topografik yapısı nedeniyle muhtelif kesimlerinde kaya düşmeleri, sel afetleri ve heyelan riski bulunuyor. Ancak bu engeller karşısında asla pes etmedik. Dağları tünellerle delerek, derin vadileri köprülerle geçerek, insanımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirdik, medeniyetimizin sınırlarını genişlettik. Bugün burada, 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli’ndeki kazı çalışmalarını tamamlayıp ışık görme aşamasına gelerek bu azmin ve kararlılığın bir örneğini daha yaşıyoruz. Ardeşen Ayrımı’ndan Ayder Yaylası’na yol boyunca trafiğin güvenli akışını sağlamak amacıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan Çamlıhemşin ilçe geçişini Çamlıhemşin Tüneliyle geçiyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu’nun Karadeniz Bölgesi'nde son dönemlerde hem kış turizmi hem de yayla turizmine hizmet eden ve her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşım kolaylığı sağlayacak proje ile tüm bölgedeki ticaret ve turizm potansiyelini de artıracaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da beraberinde getireceğini kaydetti.

RİZE’YE 135,9 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILDI

Rize’nin Avrupa ile Orta Asya’ya açılan Kafkasya Koridoru üzerinde yer alması ve Doğu bloğu ülke pazarlarına ulaşım imkânı sağlayan konumu ile Doğu Karadeniz’in önemli merkezleri arasında yer aldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hızla büyüyen ve gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı’nın tamamlanmasıyla da Karadeniz’de önemli bir lojistik üs haline gelecektir. Bu nedenle Rize’nin artan potansiyeline bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmiş bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda son 22 yılda Rize’nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için 135 milyar 935 milyon lira harcadık. 2002’ye kadar sadece 12,2 kilometreyi bölünmüş yolu vardı biz 175,1 kilometre daha yaparak toplamda 187,3 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 12.2 kilometresi BSK kaplamalıydı 376 kilometreye yükselttik.” dedi.