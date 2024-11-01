Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III kapsamında, gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 38 projeye 397 milyon lira hibe ödeneceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Kırsal kalkınma hamlesi kapsamındaki destekler tüm hızıyla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III programı 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 38 projenin daha hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti.

Hibe almaya hak kazanan 38 projenin işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, toplamda 397 milyon TL hibe desteği ödenecek projelerin tamamlandığında, yaklaşık 800 milyon TL tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmış olacağını belirterek, hibelerin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.