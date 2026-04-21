BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin kapanış mücadelesinde evinde Türk Hava Yolları'nı (THY) konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan Play-Off 7-8 serisinin ikinci maçından 3-2 galip ayrılan Bursa temsilcisi, seriyi 2-0 kazanarak sezonu yedinci sırada noktaladı.

İlk maçta rakibine karşı deplasmanda elde ettiği 3-2'lik üstünlüğün moraliyle sahaya çıkan Nilüfer Belediyespor Eker, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaptı. Ev sahibi ekip, ilk seti 25-15 kazanarak maçta öne geçti. Karşılaşmanın ikinci ve üçüncü setlerinde ise konuk ekip Türk Hava Yolları oyuna ortak oldu. Bu iki seti 25-18'lik skorlarla alan İstanbul temsilcisi, maçta durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette yeniden toparlanan ve oyunun kontrolünü eline alan Nilüfer Belediyespor Eker, seti 25-17 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Karşılıklı sayılara sahne olan tie-break setinde daha az hata yapan Bursa ekibi, seti 15-11, maçı da 3-2 kazanmasını bildi.

Seride durumu 2-0'a getirerek rakibini geride bırakan Nilüfer Belediyespor Eker, bu sonuçla birlikte ligin son maçında seyircisine galibiyetle veda ederken, Vodafone Sultanlar Ligi sezonunu da yedinci sırada tamamlamış oldu.