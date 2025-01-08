Dağcı ve ultra maratoncu Rıdvan Şükür, Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından Kocaeli kongre merkezinde düzenlenen Doğa sporları çalıştayına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli ili içinde sürdürülebilir spor eylem planının hazırlanmasına yönelik düzenlenen çalıştaya katılan dağcı ve ultra maratoncu Rıdvan Şükür, bilgi alışverişi açısından çalıştayın verimli geçtiğini söyledi. Kocaeli coğrafyasında birçok doğa sporu etkinliğinin düzenlenmesi için doğal parkurlar olduğunu belirten Şükür, akademisyenlerle sahada olanları bir araya getiren bu çalıştayın fayda üreteceğine inandığını ifade etti.

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