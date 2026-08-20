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Kumluca'nın tarihi geçmişine ilişkin önemli izler taşıyan Rhodiapolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve araştırma çalışmalarının, bölgenin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Heyet, Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Beste Tomay'ın bilimsel danışmanlığında yürütülen 2026 yılı Rhodiapolis Kazısı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kazı alanındaki çalışmaların, Rhodiapolis'in arkeolojik değerlerinin ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında devam ettiği belirtildi.

Ziyarette Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Bayram Çiftçi, ASAT Şube Müdürü Altan Altınel, DSİ 133. Şube Müdürü Mehmet Şen, Karayolları Finike 136. Şube Şefi Mustafa İmal, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç ile siyasi partilerin ilçe yöneticileri de yer aldı.

Ziyarete Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun yanı sıra Yargıtay Üyesi Bayram Aydoğdu, Danıştay 8. Daire Üyesi Mustafa Nafiz Acar, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, HSK Başmüfettişi Selim Özen, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın ve ilçedeki çeşitli kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Antalya'da Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, beraberindeki kamu yöneticileri ve siyasi parti temsilcileriyle Rhodiapolis Antik Kenti'ni ziyaret ederek 2026 yılı kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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