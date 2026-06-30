Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde menülerde ürün içerikleri, alerjen bilgileri ve kalori değerlerinin açıkça belirtilmesini sağlayacak yeni uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla şeffaf menü uygulamasının zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, sipariş vermeden önce tükettikleri ürünlerin içeriğinde yer alan malzemeleri, olası alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menüler, dijital ekranlar veya QR kodlar üzerinden görüntüleyebilecek.

Bakan Yumaklı, uygulamanın tüketicilerin sağlıklı ve kişisel ihtiyaçlarına uygun seçim yapabilmelerine katkı sağlayacağını belirterek, gıda hizmetlerinde bilgilendirme ve denetim süreçlerinin daha şeffaf hale geleceğini ifade etti.

???? Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriryoruz.



✅ Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz.



???? Sağlığınız: pic.twitter.com/3XScPvk5Mf — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 30, 2026

Yeni uygulamayla birlikte restoran ve kafe işletmelerinin, müşterilerine sundukları ürünlere ilişkin temel besin ve içerik bilgilerini erişilebilir şekilde paylaşmaları hedefleniyor.