Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabah saatlerinde vatandaştan gelen yangın ihbarıyla teyakkuza geçti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesi Kayhan Bölgesi'ndeki yangın noktasına kısa sürede intikal eden ekipler tarafından, hızlı ve koordineli müdahale sayesinde alevlerin yayılması önlendi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen iş yeri yangınını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını da tamamladı.

Yangına 34 personel ve 16 itfaiye aracıyla müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine Tarım Peyzaj A.Ş. de 4 personel ve 4 su tankeri ile yardımcı oldu. Ayrıca drone ekibi, yangının izlenmesi ve doğru noktalara müdahale edilmesi amacıyla koordinasyon desteği sağladı.

BAŞKAN VEKİLİ BİBA, İNCELEMELERDE BULUNDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Ekiplerden yangının boyutları hakkında bilgi alan Başkan Vekili Şahin Biba, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek 'Büyükşehir Belediyesi olarak yaraların sarılması için gereken desteği vermeye hazırız' dedi.