Hakkari'de jandarmanın düzenlediği narkotik operasyonunda 503 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, 503 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulanırken, operasyonda görev alan jandarma personeli ile koordinasyonda yer alan tüm birimler tebrik edildi.

Hakkari'de Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 503 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova: pic.twitter.com/F61paPPE4Q — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 30, 2026