Bunlar da ilginizi çekebilir

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Karaburun’da Coşkuyla Kutlandı

Olayla ilgili gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu dere yatağındaki ölü yabani hayvan bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı.

İhbar üzerine Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekipleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, olay yerine sevk edildi.

BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi Kerpiçlik Caddesi'nde bulunan dere yatağında ölü bir yabani hayvan bulundu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.