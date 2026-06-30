Bursa'da Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'nde dere yatağında bulunan ölü yabani hayvan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi Kerpiçlik Caddesi'nde bulunan dere yatağında ölü bir yabani hayvan bulundu.
İhbar üzerine Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekipleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu dere yatağındaki ölü yabani hayvan bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı.
Olayla ilgili gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği öğrenildi.
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