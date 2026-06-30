Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hem kamusal alanların düzenini sağlamak hem de vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesini temin etmek amacıyla işgal kaldırma ve işyeri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İlçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kaldırımları ve yaya geçiş alanlarını işgal eden masa, sandalye, stant ve çeşitli malzemeler kaldırılarak kamuya ait alanlar yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Esnafı yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendiren ekipler, ortak yaşam alanlarının düzenli ve güvenli şekilde kullanılmasına yönelik denetimlerine kararlılıkla devam ediyor.

Zabıta ekipleri, işgal denetimlerinin yanı sıra market, fırın ve çeşitli işyerlerinde de kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyat uygunluğu, hijyen koşulları ile ekmeklerin gramajı titizlikle incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, ilgili yasal işlemler de uygulandı.

Maltepe Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürürken, kamusal alanların herkes tarafından rahatça kullanılabilmesi amacıyla işgal kaldırma çalışmalarına da ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.