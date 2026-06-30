Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde hayata geçirilecek yatırımları ve vizyon projeleri düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

MANİSA (İGFA) -Altyapıdan üstyapıya, prestij binalardan yangınla mücadele teknolojilerine kadar birçok kalemde yatırım atağı başlattıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Besim Dutlulu, 'Tüm odağımız belediyecilik. Amacımız, Manisa halkına eşit ve adil bir şekilde hizmet etmek' dedi.



MASYA Sosyal Tesislerinde gerçekleşen geniş katılımlı basın toplantısında Başkan Besim Dutlulu'ya, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve daire başkanları eşlik etti. Görev süresindeki ilk yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Dutlulu, zor bir ekonomik dönemden geçilmesine rağmen Manisa'nın her noktasına hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.



Uzun yıllardır çözülemeyen kronik sorunlara neşter vurduklarını ifade eden Başkan Dutlulu, Turgutlu Ergenekon Kavşağı projesinde müjdeyi verdi. Normal şartlarda Büyükşehir sorumluluğunda olmayan ancak vatandaşın mağduriyetini gidermek adına devreye girdikleri projenin ihalesini tamamladıklarını belirten Dutlulu, 358 milyon TL bedelle Büyükşehir tarihinin en büyük ihalelerinden birine imza atarak yer teslimini gerçekleştirdiklerini açıkladı.



İLÇELERE MİLYONLUK YATIRIM YAĞMURU

Başkan Dutlulu, ilçe merkezlerinde yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yağmur suyu hatları tamamlanan Salihli Sevgi Yolu'nda 70 milyon liralık üst yapı projesi için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını belirten Dutlulu, Salihli Otogarı için de son rötuşların yapıldığı belirtildi. Altyapısı tamamen değiştirilen Saruhanlı ilçesinde, tren yoluna kadar olan kısmın asfalt seriminin bittiğini kaydeden Dutlulu, özel kaldırım taşları ve modern ışıklandırmayla Saruhanlı'nın çehresinin değişeceğini söyledi.





'MANİSA'NIN SEMBOL PROJELERİ OLACAK'

Kentin vizyon projelerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Temmuz ayında ihalesine çıkılacak olan Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi'nin sadece bir kültürel tesis olmayacağını; 3 bin metrekare ticari, 7 bin metrekare konut alanını barındıran devasa bir kompleks olarak Manisa'nın yeni sembolü olacağını ifade etti. Başkan Dutlulu, tarihi Taç Bina projesinde ise Anıtlar Kurulu onayının ardından hızlıca ihale sürecine geçileceğini, buraya MABEM ve MASMEK kurslarının taşınacağını müjdeledi.



'ORMAN YANGINLARINA KARŞI 200 SU TANKERİ, 50 TERMAL KAMERA'

Orman yangınlarıyla mücadele noktasında 48 orman köyüne su tankerlerinin teslim edildiğini hatırlatan Başkan Besim Dutlulu, 'Bunlar orman yangını ilk çıktığı zaman müdahale edecek olan araçlar. Bunu 200'e çıkartacağız. Tamamını kendi öz sermayemiz ile aldık. Önceden belirlediğimiz 200 köyümüze teslim edeceğiz. Amacımız orman yangınında hem vatandaşımızın hem devletimizin yanında olmak. Ayrıca yeni bir sistem kurduk. 50 tane noktada orman yangınları için termal kameraları aktif ediyoruz. Onlarca kilometre öteden en küçük bir dumanı hem itfaiyeye, hem orman müdürlüğüne hem de muhtara bildireceğiz' şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, toplantının sonunda basın mensuplarının Manisa ve ülke gündemine ilişkin sorularını cevapladı.