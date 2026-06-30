Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün 5 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlenen operasyonlarda, 11 ilde 251 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 362 şüpheli hedef alınırken, 35 suç örgütünün çökertildiği açıklandı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son yılların en kapsamlı operasyonlarından birine imza attı. Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 suç örgütünün çökertildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, operasyon öncesinde Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 5 ay süren çalışma yürütüldü. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 30 Haziran 2026 tarihinde Şanlıurfa merkezli 11 ilde 251 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda 362 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 35 suç örgütünün çökertildiği açıklandı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyona 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 500 ekip ve 2 bin 39 emniyet personeli katıldı.

Operasyona, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı Zafer Volkan Aybay da eşlik etti.

???? UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE BİR VATAN GÖREVİDİR ! ????????



İl Emniyet Müdürlüğümüzce Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında;



▶️ Valimiz Sayın Hasan Şıldak, Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Ömer Urhal ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Volkan Aybay'ın: pic.twitter.com/fTq5gpr3aa — Atilla AKSOY (@Atilla__Aksoy) June 30, 2026

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, paylaşımında uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Zehir tacirleriyle mücadelemiz; geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve Şanlıurfa'mızın güvenli yarınları için günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 12 ayı aynı kararlılıkla devam edecektir.' ifadelerine yer verdi.