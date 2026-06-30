TMMOB MMO Bursa Şubesi, kentin 2060 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak Çınarcık Su Projesi isale hattında 23 Haziran 2026'da teknik inceleme yaptı. Projenin 1,2 milyon kişiye hizmet vermesi ve Doğancı Barajı ile entegre çalışması hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Çevre Komisyonu üyeleri, Bursa'nın gelecekteki içme suyu ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Bursa Çınarcık Su Projesi kapsamında inşa edilen isale hattında teknik incelemede bulundu.Teknik geziye komisyon üyeleri Vuray Tezcan, Nurdane Türkyılmaz, Abdullah Ünsal, Nejat Korkmaz ve Ramazan Gülsay katıldı. İncelemede projenin mevcut durumu ile ilerleyen süreçte planlanan çalışmalar yerinde değerlendirildi.

2060 YILINA KADAR İÇME SUYU HEDEFİ

MMO Bursa Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Çınarcık Su Projesi'nin Bursa'nın 2060 yılına kadar kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamayı amaçlayan stratejik bir altyapı yatırımı olduğu belirtildi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çınarcık Barajı'nın devreye alınacağı, mevcut sistemde kullanılan bazı su kaynaklarının ise devre dışı bırakılacağı ifade edildi. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanmasının yanı sıra, geleceğin kritik rezerv kaynakları arasında gösterilen yer altı su kuyularının korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre proje tamamlandığında yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Sistemden Kayapa, Hasanağa, Akçalar, Özlüce, Ürünlü, Balat, İrfaniye, Balabancık, Çekrice, Büyükbalıklı, Konaklı, Badırga, Çatalağıl, Karacaoba ve Başköy başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin faydalanması planlanıyor.

DOĞANCI BARAJI İLE ENTEGRE ÇALIŞACAK

Projede ayrıca Doğancı Barajı bağlantı hattının da önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Bağlantı sayesinde iki barajın kuraklık dönemlerinde veya olası arızalarda birbirine alternatif olarak kullanılabileceği, böylece Bursa'nın tek bir su kaynağına bağımlılığının azaltılacağı ifade edildi.

Bu entegre sistemin, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı kentin dayanıklılığını artırmasının hedeflendiği vurgulandı.

İSALE HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Proje kapsamında ana dağıtım hatlarının 30 ay, isale hattının ise 910 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi. İsale hattı yapım işine ilişkin sözleşmenin 23 Ekim 2023 tarihinde imzalandığı, çalışmaların ise 1 Kasım 2023 tarihinde başladığı hatırlatıldı.

MMO Bursa Şubesi açıklamasında, Bursa'nın temel altyapı yatırımlarını yakından takip etmeyi ve teknik katkı sunmayı görev olarak gördükleri belirtilerek, gerçekleştirilen teknik gezinin projenin mühendislik boyutlarının bağımsız şekilde değerlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. Açıklamada, Çevre Komisyonu'nun proje sürecine ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini ilerleyen dönemde de kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceği kaydedildi.