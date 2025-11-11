Resin Solutions, HTPB üretim kapasitesini çok aşamalı genişletme planını başlattı. Yeni yatırımlar, savunma ve havacılık sektörlerindeki artan talebi karşılamayı hedefliyor.

ACCESS Newswire / EXTON, PENSILVANYA (İGFA) - Pacific Avenue Capital Partners'ın portföy şirketlerinden biri olan Resin Solutions, Hydroxyl-Terminated Polybutadiene ('HTPB') ürün grubu Poly bd® için çok aşamalı üretim kapasitesi genişletme girişimini başlattığını duyurdu.

Resin Solutions, genişleme planının ilk aşamasına başladı. Bu aşama, şirketin Channelview, Teksas ve Ravenna, İtalya tesislerinde darboğaz giderme girişimlerini ve büyük sermaye yatırımlarını içeriyor. Bu yatırımlar, ABD'nin kritik ulusal güvenlik programlarında beklenen ek talebi karşılamak üzere mevcut kapasitenin artırılmasını sağlayacak.

Buna ek olarak, Resin Solutions Yönetim Kurulu, ABD ve Avrupa'da yeni yeşil alan (greenfield) kapasite genişletme olasılıklarını desteklemek için kapsam ve fizibilite değerlendirmesi sürecini başlattı. Pacific Avenue Capital Partners'ın desteğiyle Resin Solutions Yönetim Kurulu, şirketin havacılık, savunma ve endüstriyel son pazarlarda artan HTPB talebini karşılayabilmesini sağlamak amacıyla 100 milyon dolara kadar yatırım yapılmasını onayladı.

Buna paralel olarak Resin Solutions, enerjik ve metalize HTPB dâhil olmak üzere yeni nesil havacılık bağlayıcı teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydediyor. Bu gelişme, şirketin havacılık ve savunma malzemeleri alanındaki teknik liderliğini daha da güçlendiriyor.

Resin Solutions CEO'su Joan Braca, 'Poly bd®'nin müşterilerimiz için ne kadar kritik olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yatırımlar, müşterilerimizin ihtiyaçlarını dünya standartlarında güvenilirlik, kalite ve hizmet anlayışıyla karşılama taahhüdümüzün bir yansımasıdır.' şeklinde konuştu.

Pacific Avenue Capital Partners Kurucusu ve Yönetici Ortağı Chris Sznewajs, 'Havacılık ve savunma endüstrisine önde gelen bir tedarikçi olarak Resin Solutions, müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden öngörerek yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca, kritik programlarımız ve müşterilerimiz için bir sonraki nesil bağlayıcı malzemelerin geliştirilmesini sağlamak üzere ek yatırımları da Yönetim Kurulu onayladı.' dedi.

Resin Solutions'ın Poly bd® faaliyetleri, uzun yıllara dayanan işletme geçmişi ve Channelview, Teksas ile Ravenna, İtalya tesislerindeki kanıtlanmış üretim kabiliyeti sayesinde HTPB pazarında benzersiz bir konuma sahip. Şirket ayrıca Exton, Pensilvanya'daki merkezinde yer alan dünya standartlarında bir Araştırma ve Geliştirme Merkezi işletiyor. Bu merkez, ürün yelpazesinin gelecekteki ihtiyaçlara uygun teknik gelişimini desteklemeye odaklanıyor.

RESİN SOLUTİONS HAKKINDA

Resin Solutions, merkezi Exton, Pensilvanya'da bulunan, sektörde lider işlevsel katkı maddeleri sağlayıcısıdır. Şirket, Poly bd® ve Dymalink® ürün serileri aracılığıyla yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri, havacılık ve savunma, elektronik ve endüstriyel pazarlar da dahil olmak üzere geniş bir müşteri yelpazesine hizmet vermektedir.

PACİFİC AVENUE CAPİTAL PARTNERS HAKKINDA

Pacific Avenue Capital Partners, merkezi Los Angeles, California'da bulunan, orta ölçekli pazarda kurumsal bölünmeler ve karmaşık yeniden yapılanmalar üzerine odaklanmış bir özel sermaye şirketidir. Pacific Avenue, kapsamlı birleşme ve satın alma (M&A) tecrübesi ile operasyonel deneyimini birleştirerek, karmaşık işlemleri başarıyla yönetir ve operasyonel iyileştirme, sermaye yatırımı ve hızlandırılmış büyüme yoluyla değer yaratır.

Pacific Avenue ekibi, kariyerleri boyunca 120'den fazla işlem, bunların içinde 50'den fazla kurumsal bölünme olmak üzere çok sayıda sektörde başarılı kapanışlar gerçekleştirmiştir. Şirket, güçlü yönetim ekipleriyle ortaklık kurarak stratejik ve kalıcı değişimlere öncülük ederken, işletmelerin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.pacificavenuecapital.com

