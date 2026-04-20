Eskişehir Büyükşehir Belediyesi muhteşem bir sergiye ev sahipliği yaptı. 'Renklerin Çocuk Hali' sergisi, 'Boyalı Parmaklar Çocuk Ressamlar'ın çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde açılan sergi, çocukların hayal dünyasını tuvale yansıttıkları eserlerle dikkat çekti. Serginin açılışına; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nurcan Alkan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nurcan Alkan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlarını ileterek, çocukların sanatla buluşmasının önemine dikkat çekti. Alkan, çocukların erken yaşta sanatla iç içe olmasının onların gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise etkinliğe bir belediye başkanı olarak değil, bir veli olarak katıldığını ifade ederek, 'Yaklaşık iki yıldır büyük bir emekle hazırlanan bu çalışmaların burada sergilenmesi çok kıymetli. Bu serginin ardından 23 Nisan'da Bilecik Belediyesi Sanat Galerisi'nde de çocuklarımızın eserlerini sergileyeceğiz. Eskişehirlileri de oraya davet ediyorum. Çocuklarımız çok kıymetli, umarım hayata dair umutları asla sönmez. Bizler de bu umudu yaşatmak için çalışmaya devam ediyoruz.' dedi.

Minik ressamların eserlerini ailelerine tanıttığı sergi, renkli ve samimi anlara sahne oldu.

'Renklerin Çocuk Hali' sergisi, 30 Nisan 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.