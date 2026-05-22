Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de yapılan denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen iki balıkçı gemisine işlem uygulandığını ve yaklaşık 500 kilogram kalkan balığına el konulduğunu açıkladı.

SAMSUN (İGFA) - Karadeniz'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından yürütülen ortak denetimlerde, daha önce de benzer ihlalleri bulunan 21 ve 15 metre uzunluğundaki iki balıkçı gemisinde yasa dışı kalkan avcılığı tespit edildi.

TONLARCA EKİPMAN VE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan kontrollerde; yaklaşık 500 kilogram kalkan balığı, 3 bin 350 metre uzatma ağı, 4 trol kapısı, 2 trol ağı mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el konulan malzemeler arasında yer aldı.

İhlalde bulunan iki gemiye toplam yaklaşık 1,9 milyon TL idari para cezası uygulanırken, gemilerin ruhsat tezkerelerinin de geçici süreyle geri alındığı bildirildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, deniz ekosisteminin ve su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Bu arada balıkçılara yönelik yapılan uyarıda, can ve mal güvenliğini riske atan bölgelerden ve yasa dışı avcılık faaliyetlerinden uzak durulması gerektiği hatırlatıldı.