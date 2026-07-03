Rekabet Kurumu, HARIBO hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında geçici tedbir kararı aldı. Karara göre, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında bulunan HARIBO stantlarının yüzde 30'u, soruşturma sonuçlanıncaya kadar rakip markaların ürünlerine ayrılacak.

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu, Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. (HARIBO) hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında önemli bir geçici tedbir kararı alındığını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rekabet Kurulu'nun 5 Mart 2026 tarihli kararıyla, HARIBO'nun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sürecinde alınan 4 Haziran 2026 tarihli kararla ise, yumuşak şeker pazarında rekabetin korunması ve telafisi güç zararların önlenmesi amacıyla şirket hakkında geçici tedbir uygulanmasına hükmedildi.

STANTLARIN YÜZDE 30'U RAKİP MARKALARA AYRILACAK

Kurul kararına göre, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında bulunan tüm HARIBO stantlarının görünür kısmında yer alan alanın yüzde 30'u, 'Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır.' ibaresini taşıyan etiketle birlikte, ilgili satış noktasında yumuşak şeker standı bulunmayan rakip markaların ürünlerine tahsis edilecek.

HARIBO'nun, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde bu uygulamayı hayata geçirmesi ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini Rekabet Kurumu'na belgeyle sunması gerekecek.

Rekabet Kurulu, geçici tedbir kararına uyulmaması halinde HARIBO hakkında 4054 sayılı Kanun'un 17. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

HARIBO hakkında başlatılan rekabet soruşturması sürerken, nihai kararın soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından verileceği açıklandı.