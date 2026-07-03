Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında Adıyaman'da 4 bin 905 sosyal konutun kat belirleme kurasının çekildiğini ve yeni kent meydanının hizmete açıldığını açıkladı.

ADIYAMAN (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen 'Ev Sahibi Türkiye Projesi Konut Belirleme Kura ve Kent Meydanı Açılış Töreni'nde hem konut sürecine hem de şehirdeki yeni yaşam alanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında, Adıyaman'daki 4.905 sosyal konut için kat belirleme kuraları gerçekleştirildi. Konutların hak sahiplerinin yerleşeceği katların belirlendiği kura çekimiyle birlikte sürecin önemli bir aşaması tamamlandı.

YENİ KENT MEYDANI HİZMETE AÇILDI

Törende ayrıca Adıyaman'ın şehir kimliğine uygun şekilde tasarlanan yeni kent meydanı da vatandaşların kullanımına açıldı. Meydanın, sosyal yaşam ve kent estetiğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada hem yeni konutların hem de kent meydanının Adıyamanlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, şehirde yürütülen yeniden inşa ve dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında yürütülen sosyal konut çalışmalarının farklı illerde de sürdüğü belirtildi.