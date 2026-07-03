Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan 'ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ASELSAN'ın yabancı bir şirkete satılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın mecralarında yer alan 'ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı' iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli kuruluşlarından biri olan ASELSAN'ın stratejik öneme sahip bir milli değer olduğuna dikkat çekilerek, 'ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir.' ifadelerine yer verildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı paylaşımlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.