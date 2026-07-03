AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılması öngörülüyor. Teklifte aday sürücülükten PTT personeline, siber güvenlikten turizm ve sinema sektörüne kadar birçok alanda önemli düzenlemeler yer alıyor.

ANKARA (İGFA) - AK Parti milletvekillerinin hazırladığı 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Çok sayıda kanunda değişiklik öngören teklifin en dikkat çeken maddesi, en düşük emekli aylığının artırılması oldu.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı Temmuz 2026 ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseltilecek. Düzenlemenin yasalaşması halinde artış, temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak.

ADAY SÜRÜCÜLERE DAHA SIKI KURALLAR

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edilerek yeniden alanlar 2 yıl süreyle aday sürücü sayılacak.

Bu süre içinde; 75 ceza puanını aşan, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanan, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren ihlaller yapan, belirli trafik kurallarını üç kez ihlal edenlerin aday sürücü belgeleri iptal edilecek.

Ehliyetini yeniden alabilmek için sürücü kursuna yeniden katılmaları, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçmeleri gerekecek.

TURİZM VE İSTİHDAMA DESTEK

Teklifte turizm sektörüne yönelik SGK prim desteği de yer aldı. Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için Mayıs-Aralık 2026 dönemine ilişkin prim desteği İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

İmalat sanayinde istihdamı korumaya yönelik teşviklerin süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

SİNEMA SEKTÖRÜNE YENİ KAYNAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema desteklerinin güçlendirilmesi amacıyla yeni bir finansman modeli oluşturuluyor. İnternet platformları ile koşullu erişim sağlayan medya kuruluşları, yıllık net satışlarının yüzde 2'sini sinema desteklerinde kullanılmak üzere Bakanlık döner sermayesine aktaracak.

PTT PERSONELİNE YENİ İSTİHDAM MODELİ

Teklifle PTT'de çalışan personelin istihdam yapısında değişikliğe gidiliyor. İş Kanunu kapsamındakiler hariç personel, idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek. Mevcut personelin yeni sisteme geçişine ilişkin hükümler de teklif kapsamında düzenleniyor.

Teklif, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev alanını da genişletiyor. İnternet alan adlarına ilişkin politika belirleme yetkisi Başkanlığa verilirken, acil durumlarda erişim sağlayıcılara ve ilgili platformlara doğrudan tedbir uygulanmasına yönelik düzenlemeler getiriliyor.

Bu arada TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan teklifin detaylarına göre ayrıca; üst kademe kamu yöneticisi olmayan bazı kadrolara atanmak için gereken hizmet süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği ruhsat, lisans ve çeşitli belgeler için alınacak ücretlerin döner sermaye hesabına yatırılması hüküm altına alınması ve elektrik piyasasında genel aydınlatma giderlerinin paylaşımına ilişkin uygulamanın süresi 2030 yılı sonuna kadar uzatılması da planlandı.

TBMM komisyonlarında görüşülecek kanun teklifinin kabul edilmesi halinde çok sayıda düzenleme farklı tarihlerde yürürlüğe girmesi beklenirken, en düşük emekli aylığına ilişkin artışın Temmuz 2026 ödeme döneminden itibaren uygulanması bekleniyor.