Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte toplu taşımada yaşanan klima şikayetleri ve vatandaş talepleri doğrultusunda harekete geçti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, UKOME Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş ile 17 ilçede toplu taşıma hizmeti veren kooperatif başkanları katıldı.

Toplantıda, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler değerlendirilirken, özellikle sıcak havalarda klimaların çalıştırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve yolcu mağduriyetlerinin en aza indirilmesi konusunda kooperatif temsilcilerine gerekli uyarılar yapıldı.

VATANDAŞ TALEPLERİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, vatandaşların toplu taşıma hizmetinden yararlanırken karşılaştıkları sorunlar ele alınırken, Trafik Zabıta ekiplerinin sahada yaptığı denetimlerde tespit edilen eksiklikler de değerlendirildi.

Mevzuata aykırı uygulamalara yönelik gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı ve denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı.

UYARILARIN ARDINDAN SAHADA KLİMA DENETİMİ

Toplantının ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri, 17 ilçede resmi ve sivil ekiplerle klima denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların güvenli, konforlu ve sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, araçlardaki klimaların aktif olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrol edilirken, sürücüler de kurallar konusunda bilgilendirildi. Klima kullanımının yanı sıra yolcu konforunu etkileyen diğer hizmet standartları da titizlikle incelendi.

BAŞKAN DUTLULU, 'KONFORLU VE SERİN YOLCULUK İÇİN DENETİMLERİMİZİ ARTIRDIK'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaz aylarında vatandaşların toplu taşımayı daha konforlu kullanabilmesi için denetimlerin artırıldığını belirterek, 'Manisa'mızda toplu taşıma araçlarında konforlu ve serin bir yolculuk için denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz.

Trafik Zabıta ekiplerimiz, toplu taşıma araçlarında klima kontrollerini gerçekleştirirken vatandaşlarımızın taleplerini de dinliyor. Klimaların verimli çalışabilmesi ve araç içerisindeki serinliğin korunması için yolcularımızdan araç camlarını kapalı tutmalarını rica ediyoruz. Tüm sürücülerimize ve yolcularımıza kazasız, belasız, keyifli yolculuklar diliyorum' dedi.

'17 İLÇEDE ARALIKSIZ DENETİM'

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin bilgi veren Trafik Zabıta personeli Hasan Küspeci, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla 17 ilçemizde klima denetimi için sahadayız. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri olarak resmi ve sivil şekilde aralıksız denetimlerimizi sürdürüyoruz. Sürücülerimizi klimaları aktif olarak kullanmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve huzurlu bir yolculuk yapması için sahada olmaya devam edeceğiz' dedi.