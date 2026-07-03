Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımda güçlü üretim ve ihracat artışına dikkat çekerek kadın ve genç çiftçilere kredi limitinin 5 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca 42 ilde 61 organize tarım bölgesi kurulacağını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması ile Hakkâri'de düzenlenen 2025-2026 Sezonu Büyükler Güreş Süper Lig Finalleri programında yaptığı konuşmalarda hem ekonomik göstergelere hem de tarım ve kırsal kalkınma politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

'TARIMDA GÜÇLÜ ÜRETİM, İHRACATTA ARTIŞ'

Tarım sektöründeki üretim kapasitesine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'de 206 farklı tarım ürününün yetiştirildiğini belirterek birçok üründe kendine yeterli seviyeye ulaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'İlk olarak, tarım noktasında Kadın ve Genç Çiftçi Kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz.



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Sebze üretiminde Türkiye'nin dünyada 3'üncü, meyvede 4'üncü sırada olduğunu ifade eden Erdoğan, tohum ihracatında 117 ülkeye ulaşıldığını ve Türkiye'nin bu alanda dünya ilk 10'unda yer aldığını aktardı.

Haziran ayı ihracat verilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 24 milyar 940 milyon dolara yükseldiğini, yılın ilk yarısında ise 136 milyar 59 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini hatırlattı. Tarım ve gıda ihracatında da artış yaşandığını belirtti.

'ORGANİZE TARIM BÖLGELERİYLE YENİ ÜRETİM MODELİ'

Tarımda planlı üretim hedeflerine dikkat çeken Erdoğan, 42 ilde kurulacak 61 organize tarım bölgesiyle sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşacağını söyledi. 15 bölgede üretimin başladığını, 5 bölgede ise bu yıl ilk kez üretime geçileceğini açıkladı.

'KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ ARTIRILDI'

Tarım sektörüne yönelik yeni destek paketlerini de duyuran Erdoğan, kadın ve genç çiftçilere verilen kredi limitinin 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı.

Ayrıca yatırım kredilerinde 2 yıl anapara ödemesiz, 10 yıla kadar vadeli ve teminat kolaylıkları sağlanacağını belirtti.

Atıl durumdaki büyükbaş işletmelerin yeniden üretime kazandırılacağını ifade eden Erdoğan, süt hayvancılığı için 60 milyon liraya, besicilik için 40 milyon liraya kadar kredi imkânı sağlanacağını söyledi.

Tarımda yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin kendi elektriğini üretmesini destekleyen yeni kredi programıyla 15 milyon liraya kadar finansman sağlanacağını açıkladı.

Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitinin 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltildiğini de duyurdu.

'GÜVEN ORTAMI TÜM SEKTÖRLERE YANSIYOR'

Hakkâri'de düzenlenen güreş finallerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede sağlanan güven ortamının spor, turizm ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. 'Terör tamamen ortadan kalktığında tarım ve hayvancılıkta çok daha büyük bir üretim potansiyeline ulaşılacak' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.