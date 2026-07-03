TÜİK, 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks aylık yüzde 1,80, yıllık ise yüzde 28,09 artış gösterdi. En yüksek yıllık artış madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,80 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,09, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,09 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 27,26 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ MADENCİLİKTE

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık bazda en yüksek artış madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 53,50 ile kaydedildi. Bunu yüzde 29,65 ile imalat, yüzde 29,26 ile su temini ve yüzde 4,12 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı izledi. Ana sanayi gruplarında ise yıllık artışlar; dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,42, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,97, ara mallarında yüzde 27,89, enerjide yüzde 24,93 ve sermaye mallarında yüzde 23,01 olarak gerçekleşti.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,80

Haziran ayında Yİ-ÜFE aylık bazda yüzde 1,80 yükseldi. Sektörel bazda aylık değişimlerde madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8,30, imalatta yüzde 1,01, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,10 ve su temininde yüzde 1,97 artış görüldü. Ana sanayi gruplarında ise aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,04 ile enerjide gerçekleşirken, ara mallarında yüzde 1,88, sermaye mallarında yüzde 1,66, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,41 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,24 artış kaydedildi.