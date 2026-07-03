Uluslararası Basın Konfederasyonu yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Medya Meslek Birliği çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) Genel Başkanı Şakir Gürel ve yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede, basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği çalışmaları, basın özgürlüğü ve yerel medyanın ekonomik krizi ele alındı.

9 yıl önce aynı heyetle yapılan görüşmeye atıfta bulunulan ziyarette, Kılıçdaroğlu yeni yasa ve yapılanma sürecinde basının yanında olduklarının mesajını verdi. Yöneticilerin medyaya ve eleştiriye bakış açısı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

'SAĞLIKLI ELEŞTİRİ KİŞİYİ DÜZELTİR'

Medyanın güçlü ve özgür olmasının demokrasiler için bir zorunluluk olduğunu belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basın üzerindeki baskıların derhal kaldırılması gerektiğini ifade etti. Kentleri ve ilçeleri yöneten valilerin, kaymakamların ve belediye başkanlarının gazetecilerin eleştirilerine saygı duymak zorunda olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, 'Bir yöneticinin en çok ihtiyaç duyduğu şey sağlıklı eleştiridir. Övgü kişiyi yoldan çıkarabilir ama sağlıklı eleştiri olursa kişi kendisine çeki düzen verir. Siz bir kişiyi eleştirirken bunu sırf eleştirmek için yapmıyorsunuz. Ortada bir yanlışlık varsa yöneticilerin bunu görmesi ve düzeltmesi lazım.' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, yöneticilerin bu yapıcı güce saygı duyarak eleştirileri dikkate alması durumunda aynı hataları tekrarlamaktan kaçınabileceğini de sözlerine ekledi.

'İGFA VE DVT HABER MEDYA SEKTÖRÜNE İLAÇ OLDU'

Toplantıda söz alan UBK Genel Başkanı Şakir Gürel, konfederasyonun yürüttüğü mevzuat çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Gazetecilerin ağır ekonomik zorluklar altında mesleklerini icra etmeye çalıştığını belirten Gürel, özellikle geleneksel haber ajanslarının fahiş abonelik ücretlerinin yerel basını tehdit ettiğini vurguladı.

Yerel basını ezen bu düzene karşı aldıkları yeni aksiyonu duyuran Gürel, 'Anadolu yerel medyasının üzerindeki ağır mali yükleri hafifletmek ve sivil toplumun sesini gürleştirmek amacıyla UBK üyesi İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından 6 yıl önce kurulan İGF Haber Ajansı (İGFA) ve UBK bünyesinde kurulan Demokrasi ve Sivil Toplum Haber Ajansı (DVT Haber) yerel basına nefes borusu olmak misyonuyla sektöre hizmet veriyor.' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ARINMA VE YENİDEN YAPILANMA' MESAJI

Görüşmenin son bölümünde gazetecilerin CHP'nin içinden geçtiği 'arınma ve yeniden yapılanma' süreci ile ilgili sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, parti içi dinamiklere dair titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Her şeyin ve her olayın farkında olduklarını vurgulayan CHP lideri, temiz siyaset vizyonu doğrultusunda adımları büyük bir dikkat ve titizlikle atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

2018'DEN BUGÜNE UZANAN KURUMSAL ORTAKLIK

Uluslararası Basın Konfederasyonu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kurumsal temaslar, köklü bir geçmişe dayanıyor. İlk olarak 2018 yılında TİMEF tarafından gerçekleştirilen I. Anadolu Medya Çalıştayı ile başlayan bu süreç, yerel basının sorunlarını kurumsallaştırmak amacıyla devam etti.

Heyet, son olarak gerçekleştirilen XI. Anadolu Medya Çalıştayı'nın ardından, sorunları ve çözüm reçetelerini masaya yatırmak üzere bu kapsamlı değerlendirme toplantısında yeniden bir araya gelmiş oldu.