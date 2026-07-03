Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda dijital dönüşüm çalışmalarını tramvay duraklarına da taşıdı. Yolcular artık QR kod ile sefer saatlerinden anlık tramvay konumlarına kadar birçok bilgiye saniyeler içinde ulaşabiliyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce otobüs duraklarında uygulamaya alınan 'Yolcu Bilgilendirme QR Kodu' sistemi, artık tramvay duraklarında da kullanılmaya başlandı.

Yeni uygulama sayesinde yolcular, tek bir QR kodu okutarak sefer saatlerinden yaklaşan tramvayların anlık konum bilgilerine kadar birçok bilgiye saniyeler içinde ulaşabiliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi toplu ulaşım hizmetleriyle buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların yolculuklarını daha planlı, hızlı ve konforlu hale getirmek amacıyla geliştirilen 'Yolcu Bilgilendirme QR Kodu' uygulaması, tramvay duraklarında da hizmete sunuldu.

Duraklarda yer alan QR kodun cep telefonlarının kamerasıyla okutulmasıyla birlikte yolcular; tüm tramvay hatlarının hareket saatleri ve sefer sıklıkları, bulundukları durağa yaklaşan tramvayların anlık bilgileri, ulaşım duyuruları ve acil durum bilgilendirmelerine tek ekrandan kolayca erişebiliyor.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Estram A.Ş. İşletim Müdürü Dilber Tekgöl, dijital çözümlerle toplu ulaşım deneyimini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Tramvay duraklarımız artık daha akıllı. Duraklarımızda bulunan QR kodu telefonunuzun kamerasıyla okuttuğunuzda tüm hatlara ait sefer sıklıkları ve hareket saatlerine, bulunduğunuz durağa yaklaşan tramvayların anlık bilgilerine, seferlerimizle ilgili duyurulara ve acil durum bilgilendirmelerine kolaylıkla erişebilirsiniz. Tüm yolcularımıza güvenli ve keyifli yolculuklar diliyoruz.'

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Uygulamayı kullanan Eskişehirliler de sistemin günlük yaşamı kolaylaştırdığını belirtti. Vatandaşlar, özellikle tramvayın ne zaman geleceğini anlık olarak görebilmenin zaman kaybını önlediğini, yolculuk planlamasını kolaylaştırdığını ve bekleme sırasında yaşanan belirsizliği ortadan kaldırdığını ifade etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir vizyonu doğrultusunda toplu ulaşımda dijital çözümleri yaygınlaştırmayı sürdürürken, vatandaşların güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmetine erişimini artıracak teknolojik yatırımlara devam edecek.