Bunlar da ilginizi çekebilir

Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin koordineli ve yoğun müdahalesi sayesinde alevler yaklaşık 15 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 3 araç, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise 2 kara aracı ve 1 hava aracı ile olay yerine sevk edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa ilçesi Samurlu otoyol bağlantısı üzerinde saat 16.10 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine ekipler hızla harekete geçti.

İzmir'in Aliağa ilçesi Samurlu otoyol bağlantısı üzerinde çıkan orman yangını, İzmir itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 15 dakikada kontrol altına alındı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.