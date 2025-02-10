Kocaeli İzmit’in ramazan davulcuları için başvurular başladı.KOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci başladı. Başvurular, İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacak

İzmit Belediyesi; on bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde yaşanması amacıyla geleneklere sahip çıkıyor. İzmit’in mahallelerinde, şehrin tüm sokaklarında Ramazan Davulcuları halkı en özel sofralara uyandıracak. Ramazan davulcuları için İzmit Belediyesi talepleri almaya başladı.

BAŞVURULAR 17 ŞUBAT’A KADAR SÜRECEK

Ramazan Davulcuları, muhtarlıktan aldıkları uygunluk belgesiyle birlikte başvurularını İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat giderek yapacak. Başvurular, 17 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek.