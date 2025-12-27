Bahçeşehir Koleji karşısında maçın ikinci yarısında karakter ortaya koyduklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Emil Rajkovic, 'Daha fazla Robin Hood olmaya gerek yok. İçeride dışarıda her maçı kazanmalıyız' dedi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında sahasında sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 yenerek evinde 7'de 7 yapan TOFAŞ'ta Başantrenör Emil Rajkovic karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İçeride dışarıda her maçı kazanmaları gerektiğini belirten Rajkovic şu ifadeleri kullandı; 'Oyuncularım harika bir karakter ortaya koydu. İkinci yarıda maçı kazanmayı daha çok isteyen taraf olduğumuzu gösterdik. Alex takıma harika bir liderlik yaptı. Tecrübeli oyuncular maç sonu kararlarıyla maçı etkiledi. Zor şutlarda üstünlüğü ele alıp, maça karakter koyduk. Biz Robin Hood misali zenginden alıp fakire veriyoruz ancak daha fazla Robin Hood olmamıza gerek yok. İçeride dışarıda her maçı kazanmalıyız.'