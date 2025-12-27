Tofaş Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta açılış mücadelesinde sahasında Bahçeşehir Koleji'ni son çeyrekteki müthiş oyunuyla 92-82 mağlup etti. 2025'i galibiyetle kapatan Mavi Yeşilliler, ligde evindeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Joe Thomasson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marek Blazevic ile buldu. Rakip sayılarına Alex Perez ve Marek Blazevic ile karşılık vererek 7-5 öne geçen Bursa ekibi, Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic'in sayıları sonrası 5. dakikada televizyon molasına 11-13 geride girdi. Çeyrek sonunda Maxwell Lewis ve Özgür Cengiz ile skor bulan ev sahibi takım, ilk çeyreği 17-22 geride girdi.

İkinci periyoda Isaiah Whaley ve Hugo Besson'un üçlükleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Hugo Besson ve Marek Blazevic ile sayılar bulsa da konuk takım 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-37. Hugo Besson'un üçlüğü sonrası Yiğitcan Saybir, Maxwell Lewis ile skor bulan Mavi Yeşilli takım, Hugo Besson'un serbest atış sayıları sonrası soyunma odasına 37-44 yenik girdi.

Üçüncü periyoda Joe Thomasson ve Marek Blazevic'in sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ, çeyrek başında farkı 3'e indirdi: 41-44. Rakip sayılarına Isaiah Whaley'in üçlükleriyle karşılık veren Bursa ekibi, Maxwell Lewis'in üçlüğüyle 25.20'de skoru 53-54'e getirdi. Bahçeşehir Koleji, 8-0'lık seri ile 27. dakikaya girerken farkı yeniden 9'a (53-62) çıkarırken, bu seriye Alex Perez'in serbest atışı son verdi. Çeyrek sonunda Hugo Besson ve Maxwell Lewis ile sayılar bulan TOFAŞ, Özgür Cengiz'in son saniye üçlüğüyle son çeyreğe 62-68 geride girdi.

Son periyoda Isaiah Whaley ve Maxwell Lewis'in serbest atış sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga Geçim'in pota altı basketiyle 33. dakikaya girerken eşitliği yakaladı: 68-68. Alex Perez'in basketiyle 70-68 öne geçmeyi başaran Mavi Yeşilliler, rakip sayıları sonrası Tolga Geçim, Alex Perez ve Maxwell Lewis ile skor bularak bitime 2.37 4 sayılık fark yakaladı: 82-78. Son bölümde Alex Perez ve Marek Blazevic'in basketleriyle farkı çift hanelere çıkaran TOFAŞ, parkeden 92-82 galip ayrıldı.



Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ'ta Maxwell Lewis ve Alex Perez 17'şer sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Hugo Besson 14 sayı; Marek Blazevic 13 sayı ve Isaiah Whaley 12 sayı kaydetti. Gribal enfeksiyon geçiren Furkan Korkmaz ile sakatlığı devam eden Lynn Kidd maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla ligde evindeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025'i kazanarak kapatırken, Mavi Yeşilliler yeni yılın ilk maçında 2 Ocak Cuma günü saat 19.00'da deplasmanda Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Bursa ekibi, 6 Ocak Salı günü ise Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi ilk maçında evinde Fransız temsilcisi Cholet Basket'i konuk edecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak.

YENİ YIL ALANINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

TOFAŞ'ın Bahçeşehir Koleji ile oynadığı yılın son maçında salon girişinde oluşturulan yeni yıl alanında renkli görüntüler ortaya çıktı. Dilek ağacına takıma mesajlarını ve dileklerini asan Bursalı basketbol severler, oluşturulan yılbaşı temalı fotoğraf alanında 'Noel Baba' kostümüyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek yeni yıl coşkusunu şimdiden yaşamaya başladı.