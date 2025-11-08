İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü ve İBB iştirakleri İPA, KİPTAŞ, İSPARK, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen 12. Raci Bademli İyi Uygulamalar Yarışması'nda önemli başarıya imza attı. İBB ve iştirakleri toplam 8 ödülün 4'ünü almaya hak kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından merhum şehir plancısı Prof. Dr. Raci Bademli anısına 2003 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen 'Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü' yarışmasının sonuçları açıklandı. Türkiye genelinden 38 başvuru arasında yapılan değerlendirmede; İBB Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İSPARK ve KİPTAŞ, yenilikçi projeleriyle ödüle layık görüldü. Ödüller, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

İPA VE İBB ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, kent planlamasında katılımcı ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyduğu 'Kadıköy Merkez'i Birlikte Planladık!' projesiyle İyi Uygulamalar Ödülü kazandı. Proje, Kadıköy'ün geleceğine yönelik stratejik kararların yalnızca planlayıcılar tarafından değil, vatandaşlar, esnaf, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımıyla alınmasını sağladı. Süreç boyunca gerçekleştirilen atölyeler, toplantılar ve saha çalışmalarıyla kentlilerin görüşleri doğrudan planlama sürecine dahil edildi. Bu kapsamlı çalışma, katılım, şeffaflık ve stratejik mekânsal eşgüdüm ilkelerini örnek bir biçimde birleştirerek yerel planlama pratiğinde öncü bir model oluşturdu.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kent planlaması, araştırma, eğitim ve tasarım süreçlerini bir arada ele alan 'İPA Kampüs' yaklaşımıyla İyi Uygulamalar Ödülüne layık görüldü. İPA Kampüs, planlamayı yalnızca teknik bir süreç olarak değil; bilgi üretimi, ortak akıl ve disiplinler arası iş birliği temelinde gelişen dinamik bir ekosistem olarak yeniden tanımlıyor. Bu yapı, İstanbul'un geleceğine dair politikaların bilimsel temelde, katılımcı ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine katkı sağlıyor.

İSPARK VE KİPTAŞ'A ÖZENDİRME ÖDÜLÜ

İSPARK tarafından geliştirilen 'Park Et Devam Et' uygulaması, kent içi ulaşımda sürdürülebilirliği artıran yenilikçi yaklaşımıyla Özendirme Ödülü aldı. Proje, özel araç kullanımını azaltmak, toplu taşımayı teşvik etmek ve şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğunu düşürmek amacıyla geliştirildi. Vatandaşlar araçlarını toplu taşıma hatlarına yakın İSPARK otoparklarına bırakarak metro, tramvay, metrobüs veya Marmaray gibi toplu taşıma araçlarına kolayca geçiş yapabiliyor.

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve BELBİM AŞ iş birliğiyle yürütülen proje, karbon salınımını düşüren, yakıt ve zaman tasarrufu sağlayan, çevre dostu bir ulaşım modeli olarak değerlendirildi. İlk etapta 7 noktada başlayan uygulama, yoğun ilgi üzerine 16 farklı lokasyona genişletildi.

KİPTAŞ ve İstanbul İmar AŞ iş birliğiyle yürütülen 'İstanbul Yenileniyor' projesi, afet riski azaltma ve kentsel dönüşüm modeli açısından örnek teşkil eden uygulamasıyla Özendirme Ödülü kazandı. İstanbul Yenileniyor, deprem riski altındaki konut stokunu güvenli, çevreyle dost ve dayanıklı yapılara dönüştürmeyi amaçlayan dijital bir dönüşüm platformu olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında bugüne kadar İstanbul'un 534 mahallesinden 36 binden fazla başvuru alındı. 4 bini aşkın bağımsız birimin dönüşümü tamamlanırken, 16 binden fazla İstanbullu depreme dayanıklı yapılarda yaşamaya başladı.

İstanbul yenileniyor kapsamında uzlaşı sağlanan dar gelirli hak sahiplerine İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen İBB Mali Destek Paketi sayesinde de mali destek sağlanıyor.

İSTANBUL'UN GELECEĞİNE YÖN VEREN ORTAK BAŞARI

İBB Şehir Planlama Şube Müdürlüğü ve iştirakleri İPA, İSPARK ve KİPTAŞ'ın elde ettiği bu başarı, İstanbul'un planlama, ulaşım ve dönüşüm politikalarında katılımcı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir kent vizyonunun yerleştiğini ortaya koyuyor.

Kent yönetiminin farklı bileşenlerini bir araya getiren bu projeler, ortak akılla üretilen, bilimsel temelli ve halk odaklı planlama anlayışının İstanbul'da güçlü bir şekilde uygulandığını gösteriyor.