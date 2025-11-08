Bursa'da Lösemili Çocuklar Haftası, SBÜ Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde neşe, sevgi ve dayanışma dolu etkinliklerle kutlandı. YASAV'ın desteğiyle düzenlenen organizasyonda çocuklar doyasıya eğlendi.

BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım) kapsamında Bursa'da SBÜ Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi rengarenk etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yarına Şans Ver Derneği (YASAV) tarafından desteklenen etkinlikte, minik kahramanlar ve aileleri moral dolu bir gün geçirdi.

Programa Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, YASAV Kurucu Başkanı Emire Cantürk Eren, dernek üyeleri ve aileler katıldı. Gün boyunca yüzlerde gülümseme eksik olmadı.

Etkinliğin en heyecanlı anı, özel davetli TRANSFORMERS karakterinin sahneye çıkmasıyla yaşandı. Çocuklar maskotla dans edip fotoğraf çektirerek hastane ortamında keyifli dakikalar geçirdi.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, 'Zorluklarla karşılaşmak elimizde değil ama onlara birlikte göğüs germek elimizde. Her zaman yanınızdayız' diyerek moral mesajı verdi.

YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren ise, 'Burası bizim ikinci evimiz. Çocuklarımızın gözlerindeki umut en büyük ilham kaynağımız. YASAV bir dernekten öte büyük bir aile' sözleriyle duygulandırdı.

Etkinlikte çocuklar Lösemili Çocuklar Haftası için pasta kesti, mum üfledi. YASAV tarafından hazırlanan boyama pijamaları, oyuncaklar ve kırtasiye setleri miniklere hediye edildi.

Neşe ve sevgi dolu anlarla sona eren etkinlik, lösemiyle mücadele eden çocuklara moral verirken, toplumda farkındalık ve dayanışma mesajı da verdi.