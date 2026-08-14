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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Ulus/ANKARA adresinde 'Osmanlı Kaftanları 14.08.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 14 Ağustos 2026 tarihinde 'Osmanlı Kaftanları' konulu 45 TL (90 x 60 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.

PTT AŞ tarafından 'Osmanlı Kaftanları' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 14 Ağustos 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

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