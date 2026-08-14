Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde görev yapan iş sağlığı ve güvenliği temsilcileri, İSG Koordinasyon Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve ortak bir iş güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışan sağlığını koruyan ve riskleri oluşmadan önlemeyi esas alan yaklaşımıyla güvenli hizmet anlayışını kurum genelinde güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İSU İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; kurumlarda yürütülen İSG faaliyetleri, sahada karşılaşılan riskler, geliştirilen çözüm yöntemleri ve örnek uygulamalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Katılımcılar, tecrübelerini paylaşarak kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve başarılı uygulamaların tüm teşkilata yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İSG SÜREÇLERİ ORTAK AKILLA DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda risk değerlendirmeleri, saha gözetimleri, çalışan eğitimleri, ramak kala bildirimleri, acil durum hazırlıkları, iş ekipmanlarının bakım ve periyodik kontrolleri ile düzeltici ve önleyici faaliyetler ele alındı.

Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilirken, kurumlar arasında ortak yaklaşım ve uygulama birliği geliştirmenin önemi vurgulandı. İş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca bir mevzuat yükümlülüğü değil; çalışanlar, yöneticiler ve kurumların ortak sorumluluğuyla gelişen güçlü bir kültür olduğu ifade edildi. Özellikle ekipmanların güvenli kullanımı, periyodik kontrollerin düzenli takibi ve uygunsuzlukların zamanında giderilmesinin iş kazalarının önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekildi.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ KAZANIMA DÖNÜŞECEK

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından 'Ortak Akıl, Güvenli Gelecek' anlayışıyla gerçekleştirilen buluşmada, her kurumun bilgi ve tecrübesinin ortak bir kurumsal kazanıma dönüştürülmesi hedeflendi.

İyi uygulamaların paylaşılması ve farklı hizmet alanlarına uyarlanmasıyla Kocaeli genelinde sürdürülebilir ve güçlü bir İSG standardı oluşturulması amaçlandı.

TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK BİR ARADA

Toplantının ardından İSU SCADA Kontrol Merkezi ziyaret edildi. Su ve altyapı sistemlerinin anlık olarak izlendiği merkezde; merkezi kontrol, erken uyarı, hızlı müdahale ve hizmet sürekliliğine yönelik uygulamalar hakkında bilgi alındı. SCADA sisteminin operasyonel risklerin erken tespitine, ekipmanların güvenli ve verimli şekilde izlenmesine ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesine sağladığı katkılar yerinde incelendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştirakleriyle birlikte bilgi paylaşımını, ortak hareket kabiliyetini ve önleyici güvenlik yaklaşımını güçlendirerek çalışanlarına güvenli çalışma ortamı, kente ise kesintisiz ve güvenli hizmet sunmayı sürdürecek.